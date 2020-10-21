تدهور كبير في حجم وظائف الشباب في كوريا بسبب كورونا

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أظهر تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية للأنباء، وتضمن تحليلا لبيانات الوظائف الحكومية، اليوم الأربعاء، أن الشباب الباحثين عن عمل في كوريا الجنوبية تضرروا بشدة من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، حيث فقد حوالي 417 ألف مواطن كوري تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاما وظائفهم في شهر أبريل الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير من 333 ألف وظيفة فُقدت بين الكوريين في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.وفي المقابل، ارتفع عدد العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بمقدار 274 ألفا.وفي سبتمبر، انخفض عدد العاملين في الفئة العمرية من 15 إلى 39 عاما بمقدار 502 ألفا، بينما انخفض عدد الوظائف لمن هم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر بمقدار 309 آلاف، وزاد عدد الحاصلين على وظائف من الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بمقدار 419 ألفا.