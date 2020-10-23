واشنطن تتهم بيونغ يانغ باستخدام القرصنة الإلكترونية لسرقة الأموال

اتهم مسؤول قضائي أمريكي كبير كوريا الشمالية باستخدام قدراتها الإلكترونية في سرقة وجمع الأموال.وقدم مساعد المدعي العام الأمريكي لقسم الأمن القومي "جون ديمرز" هذا التقييم خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.وفي أثناء حديثه عن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، باعتبارها دولا تمثل تهديدات أمنية للولايات المتحدة، قال "ديمرز" إن كوريا الشمالية هي الوحيدة تقريبا التي تستخدم قدارت الاختراق الإلكتروني من أجل سرقة الأموال من البنوك.وقال إن الهجمات الإلكترونية من قبل كوريا الشمالية تختلف عن تلك التي شنتها الصين وروسيا وإيران، كما أنها فريدة من نوعها بعض الشيء في هذا الصدد، حيث تقوم الدول الأخرى بهجمات إلكترونية لأغراض الاستخبارات أو التجسس.