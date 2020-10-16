الدول الآسيوية تؤكد على أهمية التبادل الثقافي والفني الدولي رغم جائحة كورونا

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شارك وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك يانغ أو" في أعمال الدورة التاسعة من اجتماعات وزراء ثقافة آسيا زائد ثلاثة، والدورة الرابعة من اجماعات وزراء الثقافة بين كوريا وآسيان، اللتين عقدتا أمس الخميس عبر الفيديو، وتم فيهما بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في المجالات الثقافية والفنية وسط جائحة كورونا.وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات في مدينة "بنوم بن" عاصمة كمبوديا، ولكن تقرر تنظيمها عبر الفيديو لمنع انتشار فيروس كورونا.وقد اتفق الوزراء المشاركون في الرأي على أهمية مواصلة التبادلات الثقافية والفنية الدولية رغم جائحة كورونا، كما عرض الوزير الكوري "بارك" اقتراحا لتشكيل منظمة خاصة للفنون البصرية بين كوريا الجنوبية ودول آسيان، وتشكيل منظمة أخرى خاصة للتعاون في مجال التراث الثقافي.وطالب الوزير "بارك" دول آسيان العشر والصين واليابان بالتعاون في تنظيم فعاليات "أسبوع الثقافة الآسيوية" التي من المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر.