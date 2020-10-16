الحكومة الكورية ترحب بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

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رحبت الحكومة الكورية بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.وأعربت الحكومة الكورية في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن ترحيبها بتوصل السودان وإسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقات بينهما.كما أعربت عن أملها في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.ورحبت أيضا بقرار الولايات المتحدة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن أملها في إحراز تقدم للجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن يوم الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري أن السودان وإسرائيل قد وافقا على تطبيع العلاقات بينهما، وذلك بناء على دور الوساطة الذي قام به الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وبهذا أصبحت السودان ثالث دولة عربية بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين تتفق مع إسرائيل على تطبيع العلاقات.