سيول تؤكد أن الحرب الأهلية الكورية اندلعت بسبب هجوم كوريا الشمالية على الجنوب

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أثارت تصريح الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بشأن سبب اندلاع الحرب الأهلية الكورية جدلا في جلسة تفتيش برلماني في كوريا الجنوبية.وكان الرئيس الصيني "شي" قد صرح في خطاب ألقاه في احتفال أقيم يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرى السبعين على مشاركة جيش الشعب الصيني في الحرب الأهلية الكورية، بأن الحرب الكورية كانت حربا ضد الغزاة الإمبرياليين الأمريكيين، وأن مشاركة الجيش الصيني فيها قد أسهمت في تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وقال وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن تصريح الرئيس الصيني "شي" يعد تشويها للحقائق التاريخية، مؤكدة أنه لا يمكن تغيير حقيقة أن السبب في اندلاع الحرب الكورية يرجع إلى شن كوريا الشمالية هجوما على الجنوب.وأضافت الوزيرة "كانغ" أن حكومة سيول قد قامت بنقل هذا الموقف إلى الجانب الصيني.ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صوه أوك" أيضا أنه لا يوافق على تصريح الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، مؤكدا أن الحرب الكورية اندلعت بسبب هجوم كوريا الشمالية.