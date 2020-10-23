إقامة جنازة رئيس مجموعة سام سونغ الراحل اليوم

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تم تشييع رئيس مجموعة سام سونغ الراحل "لي كون هي" اليوم، بعد أن كان قد توفي يوم الأحد الماضي.وبدأت مراسم الجنازة في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم في مستشفى سام سونغ سيول بحضور أفراد أسرته، بمن فيهم زوجته "هونغ را هي" وابنه نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ".وبعد أن مر موكب الجنازة بمنزله في منطقة "يونغ سان" في سيول، ومكتبه في "سونغ جي وان" ومصنع شركة سام سونغ للإلكترونيات في "هوا صونغ"، تم دفنه في مجمع مقابر أسرته في مدينة "سو وان" بمقاطعة "كيونغ كي".وقد تدفق العديد من الشخصيات العامة لتقديم العزاء، بمن في ذلك رئيس مجموعة إل جي "كو كوانغ مو"، ورئيس شركة بوسكو "تشيه جونغ او"، ورئيس شركة هيو سونغ "جو هيون جون".وبهذه المناسبة قال رئيس مجموعة إل جي إن لي كان رجل أعمال عظيما وساهم كثيرا في تطوير التقنية المتقدمة الكورية، معربا عن أسفه لرحيله.كما قدمت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة "بارك يونغ صون" واجب العزاء، معربة عن تقديرها البالغ للراحل.وقدم العزاء أيضا كل من رئيسي الوزراء السابقين "جونغ وان تشان" و"لي هونغ كو"، والنائب السابق "كوان نو كاب"، وأيضا رئيس اتحاد الرياضة الكوري "لي كي هُنغ"، ولاعب كرة البيسبول السابق "بارك تشان هو" وغيرهما.