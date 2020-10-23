الرئيس الصيني يؤكد على الاستعداد لإرساء السلام الإقليمي بالتعاون مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم، إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد بعث برسالة ردا على رسالة التهنئة التي كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" قد أرسلها إليه بمناسبة مرور 71 عاما على إنشاء الصين الحديثة.وقال الرئيس الصيني في رسالته التي أرسلها يوم 24 من هذا الشهر، إن الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية تشهد المزيد من القوة مع مرور الوقت، مشيرا إلى أنه والزعيم الكوري الشمالي ظلا يحافظان على اتصالات وثيقة وعميقة لإدخال علاقات حزبي البلدين الحاكمين وعلاقات البلدين، إلى عصر تاريخي جديد.كما أكد أن بكين مستعدة للتعاون مع الرفاق الكوريين الشماليين لنقل وتطوير الصداقة الصينية الكورية الشمالية التقليدية عبر الأجيال، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.وقدم "شي" التهنئة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء حزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، مشيرا إلى أن الحزب نجح في إحراز إنجازات كبيرة في مهمة بناء الاشتراكية من خلال توحيد وقيادة الشعب الكوري الشمالي خلال الـ 75 عاما الماضية.ويذكر أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" كان قد أرسل رسالة تهنئة بمرور 71 عاما على إنشاء الصين إلى نظيره الصيني في الأول من هذا الشهر أكد فيها على الصداقة الكورية الشمالية الصينية.