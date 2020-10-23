الرئيس الأسبق لي يدخل السجن يوم الاثنين القادم

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تقرر أن يبدأ الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" قضاء عقوبته في السجن الأسبوع القادم، بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكمَ الصادر بحقه في تهمة الاختلاس والرشوة.وقال مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية أمس الخميس إن الرئيس الأسبق البالغ من العمر 78 عاما سيُعاد إلى الحجز في مركز احتجاز "سيول دونغ بو"، وسيقضي فترة عقوبته اعتبارا من الاثنين.وقد أصدرت النيابة استدعاء بحق "لي" فور تأييد المحكمة العليا لحكم السجن لمدة 17 عاما.لكنَّ الممثلين القانونيين طلبوا إرجاء تنفيذ الحكم للعلاج الطبي. وبموجب القانون، يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.وقد احتُجز "لي" في مركز احتجاز منطقة "سونغ با" في سيول بعد اعتقاله في مارس 2018، ثم أُطلق سراحه بعد عام بكفالة، وأعيد إلى الحجز بعد أن حكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن 17 عاما، أي أكثر من عامين من حكم المحكمة الأدنى.ثم أُطلق سراحه مرة أخرى بعد أن استأنف محاموه الحكم وطالبوا بوقف التنفيذ.