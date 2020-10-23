بيونغ يانغ تلقي باللوم على سيول في حادث مقتل المسؤول الكوري الجنوبي

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ألقت كوريا الشمالية باللوم في حادث وفاة مسؤول وزارة مصائد الأسماك الكوري الجنوبي الشهر الماضي على "إجراءات السيطرة غير السليمة" لدى الجانب الكوري الجنوبي.وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن الحادث الأخير في مياه البحر الغربي كان نتيجة لتصرف غير سليم من قبل المواطن الكوري الجنوبي في منطقة ساخنة وحساسة، وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بسبب فيروس كورونا الذي يجتاح كوريا الجنوبية بأكملها. وقال التقرير إن اللوم في الحادث يقع أولا على عاتق الجنوب.وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية بذلت قصارى جهدها لاستعادة جثة المسؤول "دون جدوى"، معربة عن أسفها لعدم تحقيق أي نتائج في جهودها، وتعهدت بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد، كما أنها لا تريد تكرار أي سوابق غير سارة تؤدي فيها الحوادث العرضية إلى تدهور العلاقات بين الكوريتين.لكن التقرير اشار أيضا إلى أن القوى المحافظة في الجنوب، مثل حزب قوة الشعب المعارض، تستخدم هذا الحادث لتشويه سمعة كوريا الشمالية.وقال إن سيول وقعت في أعمال بغيضة مثل التشكيك في حسن نية بيونغ يانغ.