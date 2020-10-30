كوريا واليابان تفشلان في تضييق الخلافات حول قضية العمل القسري

Photo : KBS News

عقد دبلوماسيون من كوريا الجنوبية واليابان محادثات على مستوى العمل أمس الخميس لمناقشة القضايا الثنائية العالقة، بما في ذلك تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين والقيود التجارية اليابانية.وقد عقد "كيم جونغ هان" مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية، محادثات في سيول مع نظيره الياباني "شيجيكي تاكي زاكي"، وهي أول محادثات بينهما منذ تولى رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" منصبه الشهر الماضي.وقد أخفق الجانبان في تضييق الخلافات بشأن القضايا الرئيسية بعد الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات، حيث ناقشا حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عام 2018 الذي ألزم شركة يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري، وقيود التصدير التي فرضتها اليابان في العام الماضي ردّا على حكم المحكمة.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، فقد شدد "كيم" على ضرورة أن تبدي الحكومة والشركات اليابانية موقفا أكثر إخلاصا لحل قضية العمل القسري، كما حث طوكيو على سرعة سحب قيود التصدير المفروضة على سيول.لكن المسؤول الياباني كرر دعوته إلى كوريا بأن تقدم تدابير مقبولة لطوكيو فيما يتعلق بقضية العمل القسري، مشددا على أن تصفية الأصول التي تمت مصادرتها من الشركة اليابانية ستؤدي إلى وضع خطير للغاية.