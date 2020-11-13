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السياسية

مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارات تدعو إلى تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية

Write: 2020-11-19 10:46:03Update: 2020-11-19 15:29:55

مجلس النواب الأمريكي يتبنى قرارات تدعو إلى تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

تبنى مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء قرارين يطالبان بتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
ووفقا للكونغرس الأمريكي ومصادر دبلوماسية، عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة عامة وأصدر القرارات بعد تصويت شفهي.
وجاء أحد هذين القرارين بعنوان: "التعبير عن أهمية تحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية، ومساهمات الكوريين الأمريكيين في الولايات المتحدة".
ويعترف القرار الذي قدمه النائب توم سوزي بالدور الحيوي الذي يلعبه التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويقر القرار الآخر الذي قدمه النائبان "آمي بيرا" و"تيد يوهو" بأن التحالف مع كوريا الجنوبية "بمثابة محور رئيسي للاستقرار الإقليمي والأمن في شمال شرق آسيا".
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