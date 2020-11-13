وزير التوحيد الكوري الجنوبي يتطلع إلى موقف مرن من قبل بيونغ يانغ

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أجرى وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" مقابلة صحفية أمس مع هيئة كي بي إس لأول مرة منذ توليه منصبه، حيث قال إنه يدرس تقديم اقتراح حول إجراء لقاء رسمي إلى كوريا الشمالية بعدما تتحسن أوضاع جائحة كورونا.وأضاف أن مقاربة الرئيس المنتخب الأمريكي "جو بايدن" نحو بيونغ يانغ لا تختلف عن مقاربة الحكومة الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أن بايدن فتح مجالا لعقد مباحثات قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن في أثناء فترة ترشحه للرئاسة، وأعرب "لي" عن اعتقاده بوجود الكثير من نقاط التشابه بين سياسات بايدن ومقترحات السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تطرحها الحكومة الكورية الجنوبية.وفيما يتعلق بالاستفزازات التي كانت بيونغ يانغ ترتكبها دائما في فترات انتقال السلطة في الولايات المتحدة، توقع الوزير الكوري الجنوبي أن تتخذ بيونغ يانغ موقفا مرنا هذه المرة، وقال إن التوجه نحو الحوار والمفاوضات بدلا من إطلاق الصواريخ أو إجراء التجارب النووية سيكون سلوكا أكثر تعقلا، ونصح النظام الكوري الشمالي بالامتناع عن الاستفزازات.كما أكد على تعزيز الحوار والتعاون في المجالات المفتوحة والرسمية من أجل تطوير العلاقات بين الكوريتين، معربا عن استعداده لإجراء أفضل حوار مع كوريا الشمالية في أي مكان وفي أي وقت إذا استجابت لمقترح الحوار.وأعرب أيضا عن أمنياته بالتعاون بين الكوريتين فيما يتعلق بلقاحات وعلاجات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعمال الوقاية من الوباء قد تفتح مجالا للتعاون بين الكوريتين.