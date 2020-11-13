الأمم المتحدة تدعو سيول للكشف عن معلومات مقتل المسؤول الحكومي

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قام "توماس اوهيا كينتانا" المقرر الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية والتابع للأمم المتحدة بتسليم رسالة إلى الحكومة الكورية الجنوبية يحثها فيها على الكشف عن المعلومات ذات الصلة بحادث مقتل مسؤول حكومي كوري جنوبي بواسطة الجيش الكوري الشمالي.وقد تلقى هذه الرسالة التي تتضمن أسئلة حول الحادث مكتبُ التمثيل الكوري الجنوبي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أول من أمس الثلاثاء.وتطالب الأمم المتحدة في هذه الرسالة بتقديم معلومات كافية عن الحادث إلى أسرة الضحية.وقد بعث مقرر الأمم المتحدة برسالة مشابهة إلى مكتب التمثيل الكوري الشمالي، تضمنت أيضا الإعراب عن قلق المنظمة الدولية من ذلك الحادث.وتنوي وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إعداد رسالة رد بعد التشاور مع الوزارات ذات الصلة.