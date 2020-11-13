الكشف عن أول صور من القمر الصناعي الكوري تشولليان 2 بي

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تم الكشف لأول مرة أمس عن الصور التي أرسلها أول قمر صناعي كوري للبيئة يدور على مدار ثابت بالنسبة للأرض، "تشولليان 2 بي".وكان القمر قد أطلق من مركز "كيانا" الفضائي في أمريكا الجنوبية يوم 19 فبراير الماضي ووصل إلى مداره الثابت المستهدف بنجاح يوم 6 مارس.ووفقا لصور الغبار الدقيق التي التقطها القمر الكوري من الساعة العاشرة إلا الربع من صباح يوم 20 من الشهر الماضي وحتى الساعة الثانية عشرة والربع من بعد ظهر نفس اليوم، لوحظ تأثير اللون الأحمر المتمركز في المناطق الشمالية الصينية على الساحل الغربي الكوري الجنوبي مرورا بالعاصمة الصينية "بكين، حيث توضح هذه الصور الرياح المحملة بالأتربة والغبار الدقيق القادمة من الصين إلى كوريا.وتتركز مهام القمر الصناعي الكوري على رصد جودة الهواء في القارة الآسيوية، ومن المتوقع أن يقوم بدور مهم في توضيح أسباب الغبار الدقيق في شبه الجزيرة الكورية.