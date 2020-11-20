مدينة سون تشون تعلن تطبيق المستوى 2 من قواعد التباعد الاجتماعي

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قررت مدينة "سون تشون" في جنوب مقاطعة "جولا" رفع قواعد التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2، لتصبح أول مدينة في كوريا الجنوبية تعلن تطبيق المستوى الثاني، وهو ثالث درجة في النظام الجديد المكون من خمس درجات.وعقد "هوه صوك" عمدة مدينة "سون تشون" مؤتمرا صحفيا طارئا أمس الخميس، قال فيه إن المستوى الثاني سيتم فرضه في جميع أنحاء المدينة بدءا من الساعة 12:00 من صباح الجمعة.وأوضح العمدة أن القرار كان حتميّا في ظل الوضع الحالي، وأنه يهدف إلى منع الخسائر الاقتصادية الأكبر التي قد تحدث ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية.وبموجب القواعد المشددة، سيتم إغلاق خمسة أنواع من المنشآت الترفيهية، من بينها الحانات، وسيُطلب من غرف الغناء والمطاعم والمقاهي إغلاق أبوابها بعد الساعة 9 مساء. وقد فرضت المدينة المستوى 1.5 منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.وقد أعلنت خمس مدن أخرى، من بينها "يوسو" و"كوانغ يانغ"، تطبيق المستوى 1.5 منذ عدة أيام، في حين رفعت سيول ومقاطعة "كيونغ كي" و"كوانغ جو" وبعض أجزاء من مقاطعة "كانغ وان"، قواعد التباعد الاجتماعي إلى المستوى 1.5 أمس الخميس .