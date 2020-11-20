الرئيس مون يشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

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من المقرر أن يشارك الرئيس "مون جيه إين" في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستُعقَد عبر الفيديو اليوم الجمعة.ويعتزم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" وكذلك رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" المشاركة في القمة التي ستُعقد من الساعة 9 إلى الساعة 11 مساء.وسوف يناقش قادة الدول الأعضاء سبل التغلب على جائحة كورونا، وتعزيز التعاون الاقتصادي. وسوف يشرح الرئيس "مون" خبرات كوريا المتعلقة بمكافحة الوباء، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتطوير العلاجات واللقاحات، ويدعو إلى التعاون العالمي في جهود الحجر الصحي.كما يعتزم "مون" حثَّ الدول الأعضاء على تسريع المناقشات لتسهيل حركة الأفراد الأساسيين ورجال الأعمال عبر الحدود، وهو ما اقترحه في قمة مجموعة العشرين في مارس الماضي.وبعد ذلك سيشارك الرئيس "مون" في قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين اعتبارا من الغد السبت، لمناقشة إجراءات التغلب على الوباء.