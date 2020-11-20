نائب أمريكي يشدد على أهمية محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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قال نائب أمريكي أمس الخميس إن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجب ألا تقتصر على الماضي والحاضر، لكنها من أجل مستقبل البلدين الحليفين أيضا.وأدلى عضو مجلس النواب الأمريكي "توماس سوازي" بهذه التصريحات لشبكة "كي بي إس"، بعد حفل أقيم بمناسبة تمرير الكونغرس الأمريكي لقرارات تسلط الضوء على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وشدد "سوازي" على أن محادثات تقاسم تكاليف الدفاع لا ينبغي أن تنتهي بصفقة قصيرة الأجل، بل باتفاق متعدد السنوات يكون مقبولا من الطرفين.وفيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى أفضل القرارات مع كوريا الجنوبية، لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وقد مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي قرارين يدعوان إلى تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من بينهما قرار تقدم به النائب "سوازي".