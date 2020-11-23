لاعبة الغولف الكورية كيم سيه يونغ تحقق ثاني فوز في دوري إل بي جيه إيه

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حققت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كيم سيه يونغ" فوزها الثاني هذا الموسم، بفوزها في افتتاح بطولة إل بي جيه إيه للسيدات.وأنهت كيم بتحقيق 14 تحت المعدل 266 لتفوز بلقب البطولة التي أقيمت في نادي بيليكان للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم أمس الأحد، متغلبة على الأمريكية "آلي ماكدونالد" بثلاث ضربات.وحصلت كيم، التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، على 225 ألف دولار كجائزة، كما صارت تنافس على لقب أفضل لاعبة في العام برصيد 106 نقاط.أما زميلتها الكورية "بارك إين بي"، التي كانت في القمة برصيد 90 نقطة، فلم تلعب في بطولة بيليكان للسيدات. وحصلت كيم على لقبها الرئيسي الأول الشهر الماضي في بطولة "كيه بي إم جي" للسيدات، وكان فوزها يوم أمس الأحد هو الثاني عشر في حياتها المهنية.