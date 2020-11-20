عدد مرات مشاهدة أغنية بي تي إس الجديدة يتجاوز 100 مليون خلال يومين

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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بي تي إس" الجديدة بعنوان "لايف غوز أون" 100 مليون مرة خلال يومين من الكشف عنها يوم العشرين من نوفمبر الجاري.وقد تم إنتاج هذا الفيديو من إخراج "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس"، ويتناول الحياة اليومية التي يعيشها أعضاء الفرقة بنظرته الدافئة.وكشفت الفرقة عن نسخة جديدة من الفيديو الموسيقي لأغنية "لايف غوز أون" أمس الأحد.وتم تصوير النسخة الجديدة بعنوان "على وسادتي" في لقطة واحدة في غرفة النوم، حيث يغني أعضاء الفرقة أغنيتهم الجديدة "لايف غوز اون" في جو مريح، مرتدين ملابس النوم.وقالت الفرقة إنها ستنتج نسخة فريدة أخرى من مقطع الفيديو مع "آرمي"، وهم مشجعو الفرقة حول العالم.وبدأت الفرقة يوم السبت الماضي في حملة "لايف غوز أون" عبر تطبيق "تيك توك"، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النسخة مع "آرمي" يوم الثلاثين من ديسمبر.