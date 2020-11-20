السلطات الكورية تفرض 6.7 مليار وون غرامة على فيسبوك

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فرضت الحكومة الكورية غرامة تبلغ قيمتها 6 مليارات و700 مليون وون، أي حوالي 6,1 مليون دولار، على شركة "فيسبوك" التي يشترك في خدماتها حوالي مليارين و500 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، حيث تم التأكد من أنه إذا قام شخص بالدخول إلى موقع آخر باستخدام حسابه عبر فيسبوك دون إنشاء كلمة تسجيل دخول وكلمة سر منفصلتين، فإنه يتم تسرب المعلومات الشخصية عنه وعن أصدقائه عبر ذلك الموقع.جاء ذلك بعد أن قامت لجنة حماية المعلومات الشخصية الكورية بالتحقق من هذه العمليات على مدار 6 سنوات، بدءا من شهر مايو من عام 2012 وحتى شهر يونيو من عام 2018، حيث تأكدت اللجنة أن أكثر من 3 ملايين و300 ألف مستخدم على الأقل من بين جميع المستخدمين الكوريين البالغ عددهم 18 مليون شخص، قد تعرضوا لأضرار، بينما بلغ عدد الشركات التي تم تقديم معلومات عن الأصدقاء عبر فيسبوك إليها حوالي 10 آلاف شركة، وهو ما يمثل أضرارا أكبر بالنسبة للمستهلكين.وبناء على نتيجة التحقيقات، تنوي اللجنة الكورية فرض 6 مليارات و700 مليون وون كغرامة على فيسبوك، والتقدم بشكوى للنيابة العامة ضدها.