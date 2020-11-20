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السياسية

حظر إجازات جميع الجنود والتحركات خارج القواعد العسكرية بسبب فيروس كورونا

Write: 2020-11-27 09:40:36Update: 2020-11-27 10:51:24

حظر إجازات جميع الجنود والتحركات خارج القواعد العسكرية بسبب فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

قرر الجيش الكوري الجنوبي منع جميع أفراد الخدمة العسكرية مؤقتا من مغادرة قواعدهم لقضاء إجازات اعتبارا من اليوم الجمعة، بعد تفشي عدوى جماعية في معسكر تدريب في اليوم السابق.
وقالت وزارة الدفاع أمس الخميس إنه سيتم تعليق الإجازات حتى يوم 7 ديسمبر، حيث ستخضع جميع القوات لقواعد التباعد الاجتماعي المشددة من المستوى 2.5 في الثكنات العسكرية. وكان الحظر على الزيارات خارج القواعد العسكرية ساري المفعول بالفعل منذ أمس الخميس.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يمنع فيها الجيش الكوري جنوده من الإجازات، منذ أول تفشٍّ لفيروس كورونا في البلاد.
وبموجب المستوى 2.5، يُحظر على ضباط الجيش عقد اجتماعات خاصة، وتُحظر أيضا التجمعات الدينية التي تقام وجها لوجه وكذلك رحلات العمل.
وحذرت الوزارة من أنها ستعاقب بشدة مَنْ ينتهك القواعد ويؤدي إلى إصابته بعدوى كورونا أو نشر المرض للآخرين.

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