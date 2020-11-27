رصد تحركات نشطة في أماكن متفرقة من مجمع كيسونغ الصناعي

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة إنه تم رصد تحركات نشطة لأفراد ومركبات في أماكن متفرقة من مجمع كسيونغ الصناعي في كوريا الشمالية .وطبقا للصور التي التقطها القمر الصناعي التابع لشركة "ماكسا تكنولوجي" الأمريكية أول من أمس الأربعاء، تم رصد حركات لأفراد ومركبات في 12 مكانا على الأقل داخل المجمع، بما في ذلك الشركات الكهربائية وشركات الأدوات الإلكترونية والأماكن القريبة من مصانع النسيج.وأشارت الصور إلى أن مجموعة من الأفراد تجمعت في المدخل الغربي للمجمع، كما تم رصد سيارة زرقاء اللون، وكمية من الرمال ومئات من العناصر مجهولة النوع في المدخل الشرقي المواجه لكوريا الجنوبيىة.ومن جانبها، قالت شركة "بلانت لابس" المتخصصة في خدمة صور الأقمار الصناعية إن الأشياء المرصودة مجهولة النوع داخل المجمع قد تعرضت للاختفاء أو التغيير في شكلها في شهر نوفمبر الجاري.وقال الباحث في مركز التعاون الأمني بجامعة ستانفورد الأمريكية "نيك هانسين" لراديو صوت أمريكا إن الأشياء المرصودة داخل مجمع كيسونغ كانت مجهولة النوع، لكنها قد تكون حبوبا غذائية.وكان قد تم تعليق تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي في شهر فبراير من عام 2016، عندما أغلقته كوريا الشمالية بعد أن أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية تعليق العمل فيه بالكامل احتجاجا على التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونغ يانغ آنذاك.