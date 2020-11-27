متوسط العمر المتوقع للمولودين في كوريا العام الماضي يتجاوز 83 عاما

من المتوقع أن يتجاوز متوسط العمر المتوقع للأطفال المولودين في كوريا خلال العام الماضي 83 عاما.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يصل متوسط عمر المولودين في العام الماضي إلى 83.3 عام، وهو أطول من متوسط العمر المتوقع للمولودين في العام الأسبق بـ0.6 عام.وأشار التقرير إلى أن متوسط العمر المتوقع للإناث المولودات في العام الماضي يبلغ 86.3 عام، فيما يبلغ المتوسط للذكور 80.3 عام.الجدير بالذكر أن متوسط العمر المتوقع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 83.4 عام للنساء و78.1 عام للرجال.وقد احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الحادية عشرة من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث متوسط العمر المتوقع للرجال، والمرتبة الثانية من حيث متوسط العمر المتوقع للنساء.