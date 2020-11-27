ظهور إصابات بفيروس انفلونزا الطيور في مزرعة في سانغ جو

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تم التأكد من وجود إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدجاج في مدينة "سانغ جو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ.وقد أبلغت المزرعة عن شكوك في وجود الإصابات أمس، بعدما نفقت 300 دجاجة بمعدل يومي، وانخفاض معدل التبويض وغيرها من الأعراض ذات الصلة.وصرحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية بأنها تأكدت من وجود إصابات بفيروس الإنفلونزا بعد إجراء فحص دقيق على المزرعة.وتعد هذه هي المرة الثانية للعثور على إصابات بالفيروس، بعد أن تم التأكد من وجود إصابات في إحدى مزارع البط في مدينة "جونغ أوب" بمقاطعة شمال جولا يوم 28 من الشهر الماضي.يشار إلى أنه يوجد في تلك المزرعة حوالي 188 ألف دجاجة.وتنفذ الحكومة الكورية حاليا عملية تخلص وقائية من الدواجن في هذه المزرعة وغيرها من المزارع الواقعة في نطاق 3 كيلومترات منها.كما أصدرت الحكومة ليلة أمس أمرا بوقف التنقل المؤقت من وإلى مزارع الدواجن ومرافق تربية المواشي والعربات ذات الصلة، كما تم حظر التنقل لمدة 30 يوما في مزارع الدواجن التي تقع ضمن نطاق 10 كيلومترات من المزرعة المصابة.