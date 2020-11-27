معدلات تأييد الرئيس مون تصل إلى أقل مستوياتها

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أظهر استطلاع للرأي العام أن نسبة التأييد الرئيس "مون جيه إين" والحزب الديمقراطي الحاكم قد هبطت إلى أقل مستوى منذ انطلاق الحكومة الحالية.وطبقا للاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من الثلاثين من الشهر الماضي وحتى الثاني من هذا الشهر على ألف و508 من المواطنين الكوريين البالغين في مختلف أنحاء البلاد، انخفضت نسبة تأييد الرئيس بـ6.4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 37.4%، وهي أول مرة تقل فيها نسبة تأييد الرئيس مون عن مستوى 40% منذ انطلاق الحكومة الحالية.كما كان معدل التأييد أقل بـ4 نقاط مقارنة مع 41.4% الذي تم تسجيله في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما شهدت البلاد جدلا ساخنا حول تعيين وزير العدل السابق "جو غوك".أما نسبة التقييم السلبي فقد ارتفعت بـ 5.1 نقطة لتبلغ 57.3%، وهي أعلى مستوى لها منذ انطلاق هذه الحكومة.كما هبطت نسبة تأييد الحزب الحاكم لتصل إلى 28.9 %، بينما زادت نسبة تأييد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي لتصل إلى 31.2 %، وهي أيضا المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة تأييد الحزب المعارض نسبة تأييد الحزب الحاكم منذ حوالي 4 أشهر، أي منذ شهر أغسطس الماضي.وبالمقارنة مع الأسبوع السابق ارتفعت نسبة تأييد الحزب المعارض الرئيسي بـ3.3 نقطة بينما انخفضت نسبة تأييد الحزب الحاكم بـ5.2 نقطة.ويقول المحللون إن قرار وزيرة العدل "تشو مي إيه" بإيقاف النائب العام "يون صوك يول" عن عمله، واحتجاج النيابة العامة على القرار، ونتيجة لجنة المراقبة التابعة لوزارة العدل التي وصفت قرار الوزيرة بأنه "غير مناسب"، قد أثرت على نتيجة الاستطلاع.