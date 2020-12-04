المكتب الرئاسي ينفي تأجيل القمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان

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نفى المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أمس الخميس تقريرا إعلاميّا يفيد بأنه سيتم تأجيل القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان إلى العام القادم.وصرح المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" للصحفيين في رسالة نصية بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن القمة.وقد تم سابقا تأجيل القمة السنوية، التي تسعى كوريا الجنوبية إلى استضافتها خلال هذا العام، بسبب جائحة كورونا.وكانت صحيفة "نيكي" اليابانية قد قالت في وقت سابق من اليوم إن القمة الثلاثية سيتم تأجيلها حيث لم يتم تهيئة البيئة اللازمة للقاء الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" وجها لوجه، بسبب استمرار الصراع بين سيول وطوكيو حول قضية العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.ونقلت الصحيفة عن مسؤول ياباني كبير قوله إن سيول لم تقترح جدولا زمنيّا محددا أو أجندة محددة لمناقشتها بين القادة، وبالتالي لم يعد من الممكن عقد القمة هذا العام.