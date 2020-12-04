مجلس الأمن القومي الكوري يبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع واشنطن

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عقد المكتب الرئاسي الكوري اجتماعا لمجلس الأمن القومي أمس الخميس لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتواصل الاستراتيجي مع إدارة "جو بايدن" القادمة.وفقا للمكتب الرئاسي، ناقش أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي تلك الأساليب من أجل مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والمضي قدما بسلاسة في قضايا التحالف المعلقة.كما استعرض الاجتماع، الذي عقد برئاسة "صو هون"، مدير الأمن القومي في المكتب الرئاسي، وضع وباء كورونا في البلاد، وفحص القضايا الأمنية والدبلوماسية العالقة.وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الحاضرون نتائج محادثات الشهر الماضي بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين.وقرر مسؤولو مجلس الأمن القومي العمل على تحقيق التقدم في جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، والإطلاق السريع لمبادرة التعاون في شمال شرق آسيا، وهي الهيئة الإقليمية لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة التي كان قد اقترحها الرئيس "مون جيه إين".