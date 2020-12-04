اعتماد طريقة اختبار الأمراض المعدية الكورية كمعيار دولي

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تم اعتماد طريقة التضخيم الجيني الخاصة باختبار الأمراض المعدية التي اقترحتها كوريا الجنوبية، كمعيار دولي لأول مرة.وقالت هيئة سلامة الأغذية والأدوية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة أمس الخميس إن طريقة الاختبار التي اقترحتها كوريا الجنوبية على منظمة المعايير الدولية، قد تم اعتمادها كمعيار دولي.الجدير بالذكر أن تعرض العالم لأمراض معدية جديدة، مثل فيروس الإنفلونزا الجديد في عام 2009، وفيروس ميرس في عام 2015، قد أثار الحاجة إلى وضع معيار دولي لتقنيات الاختبار التشخيصي للأمراض المعدية داخل وخارج البلاد.وكان مشروع تقنية الاختبار التشخيصي الذي تقدمت به كوريا الجنوبية قد تمت الموافقة عليه بالإجماع في التصويت الذي جرى في شهر أكتوبر الماضي، ثم تم اعتماده كمعيار دولي يوم الأربعاء الماضي.