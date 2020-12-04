العثور على مساعد لرئيس الحزب الحاكم ميتا

Photo : YONHAP News

تم العثور على أحد المساعدين المقربين من رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية ميتا أمس الخميس، بعد استجوابه بشأن مزاعم قبوله أموالا من شركة "أوبتيموس" لإدارة الأصول، المتورطة في فضائح مالية.وقالت الشرطة أمس الخميس إنها عثرت على المساعد، الذي تم تعريفه من خلال اسم عائلته "لي"، ميّتا بالقرب من محكمة منطقة سيول المركزية في حوالي الساعة 9:15 مساء.وقالت الشرطة إنه يبدو أن "لي" قد انتحر، ولكن لم يتم العثور على أي ملاحظات حول الجثة.وقد تم استجواب مساعد رئيس الحزب الديمقراطي في مكتب الادعاء في منطقة سيول المركزية حتى الساعة 6:30 من الأربعاء، وكان من المفترض أن يمثل أمام الاستجواب بعد العشاء في نفس اليوم، لكنه اختفى.وكانت لجنة الانتخابات في مدينة سيول قد قدمت شكوى ضده الشهر الماضي بتهمة انتهاك قوانين التمويل السياسي، فيما يتعلق بمزاعم تقديم شركة مرتبطة بشركة أوبتيموس رسوم إيجار لطابعات متعددة الوظائف في المكتب المحلي لرئيس الحزب الديمقراطي الحاكم.