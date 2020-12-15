مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشكر كوريا على سياساتها الصديقة للاجئين

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قدم الرئيس المحلي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشكر لحكومة كوريا الجنوبية على "جهودها النشطة" لاستيعاب اللاجئين من دول أخرى.وفي مؤتمر صحفي عقده في سيول أمس الاثنين، وصف "جيمس لينش" رئيس مكتب المفوضية في سيول، كوريا الجنوبية بأنها "دولة صديقة للاجئين"، قائلا إن الحكومة والشركات والجمهور يسعون جميعا لمساعدة اللاجئين ودعمهم.وأشار "لينش" إلى أن كوريا الجنوبية هي عمليا الدولة الوحيدة في العالم التي لم تمنع دخول اللاجئين في خضم جائحة كورونا، كما أشاد بالنظرة الإيجابية المتزايدة للاجئين بين المواطنين الكوريين، مشيرا إلى استطلاع أجرته المفوضية الشهر الماضي وقال فيه 33 بالمائة من بين حوالي ألف مواطن كوري جنوبي إنهم يدعمون توطين اللاجئين في بلادهم. وكانت هذه النسبة أعلى بـ9% من مسح مماثل أجري في عام 2018، عندما تصاعدت المخاوف بشأن مئات اللاجئين اليمنيين الذين يسعون إلى الاستقرار في جزيرة جيجو.ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تبرع الكوريون الجنوبيون بأكثر من 47 مليون دولار أمريكي العام الماضي لمساعدة اللاجئين.