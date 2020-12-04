لاعبة الغولف الكورية كيم آه ريم تفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لأول مرة

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كيم آه ريم" ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات في أول ظهور لها في البطولة.وأنهت كيم البطولة بنتيجة تبلغ ثلاثة تحت المعدل 281 لتفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رقم 75 للسيدات في نادي "تشامبيونز" للغولف في "هيوستن"، متفوقة على مواطنتها "كو جين يونغ" ولاعبة الغولف الأمريكية "إيمي أولسون".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها كيم في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات، مما يجعلها خامس لاعبة في تاريخ إل بي جي إيه تفوز باللقب في أول ظهور لها.ومع الفوز في نهائي بطولة الغولف الكبرى لعام 2020، أصبحت كيم عاشر لاعبة غولف من كوريا الجنوبية تفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات.وكان فوزها أيضا هو الحادي عشر من نوعه للاعبة غولف من كوريا الجنوبية، بعد أن حصلت "بارك إين بي" على اللقب مرتين.