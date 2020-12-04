تخصيص مستشفى ديجون العسكري لعلاج الإصابات بفيروس كورونا

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صرحت وزارة الدفاع بأن مستشفى ديجون العسكري قد بدأ اليوم في القيام بأعمال مستشفى متخصص في الأمراض الوبائية، حيث سيكون مسؤولا عن تقديم العلاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا من الآن فصاعدا.وجاءت هذه الخطوة من أجل التعامل مع مشكلة نقص عدد الأسرّة، الناتج عن الزيادة المضطردة في أعداد المصابين بالفيروس.وسوف تضع وزارة الدفاع خطة سريعة لتحويل مستشفى "ديغو" ومستشفى "كويانغ" العسكريين أيضا إلى مستشفيين مسؤوليين عن الأمراض الوبائية.وبالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع اليوم حوالي 960 جندي من 6 وحدة عسكرية بمقر قيادة الدفاع عن العاصمة، في 260 مركزا من مراكز الفحوص الاختيارية المؤقتة في منطقة العاصمة الكبرى، حيث سيقوم أولئك الجنود بأعمال الدعم لإرشاد المواطنين الذين يزورون تلك المراكز، والسيطرة على سلامة الفحوص داخل السيارات، خلال الأسابيع الثلاث القادمة.كما تم اليوم توزيع 37 طبيبا تابع للقوات المسلحة و4 ضابطات للتمريض من أجل دعم الميادين الطبية ذات العلاقة بمكافحة الوباء في كوريا.