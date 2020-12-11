المبيعات الخارجية للسيارات الكورية الصديقة للبيئة تتجاوز 300 ألف

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تجاوز حجم المبيعات الخارجية للسيارات الكورية الجنوبية الصديقة للبيئة 300 ألف وحدة لأول مرة هذا العام.وصرحت مصادر في قطاع صناعة السيارات أمس الأحد بأن مبيعات شركتيْ "هيون ديه موتور" و"كيا موتورز" مجتمعة بلغت 306 آلاف و266 سيارة صديقة للبيئة في الخارج خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، بزيادة نسبتها 26.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وشكلت السيارات الكهربائية ثلث إجمالي تلك المبيعات بمقدار 137 ألف وحدة، وتلتها السيارات الهجينة بحوالي 119 ألف وحدة، ثم السيارات الهجينة الكهربائية، والسيارات الكهربائية الهيدروجينية.وبلغ حجم المبيعات المجمعة لشركتيْ صناعة السيارات الكوريتين من السيارات الكهربائية تقريبا ضعف ما كان عليه قبل عام في الفترة المذكورة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة "هيون ديه" أنها ستعمل على تحويل إنتاجها من السيارات إلى الكهرباء بالكامل في الأسواق العالمية الرئيسية بحلول عام 2040، مستهدفة حصة تتراوح بين ثمانية وعشرة بالمائة من السوق العالمية للسيارات الكهربائية.