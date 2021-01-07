رئيس وكالة الشرطة الوطنية يعتذر عن مقتل الطفلة بالتبني

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أصدر المفوض العام للشرطة الوطنية "كيم تشانغ ريونغ"، اعتذارًا علنيًّا عن فشل الشرطة في الاستجابة لعلامات سوء المعاملة التي تعرضت لها الطفلة البالغة من العمر 16 شهرًا والتي ماتت متأثرة بجروح وإصابات خطيرة في أعضائها الداخلية بعد التبني.وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قدم "كيم" تعازيه للطفلة القتيلة، واسمها "جيونغ-إن"، وأعرب عن اعتذاره العميق لفشل الشرطة في حمايتها من سوء المعاملة.وقال "كيم" إنه يشعر بإحساس عميق بالمسؤولية بصفته رئيسًا للشرطة، كما وعد بإصلاح نظام استجابة الشرطة لتقارير إساءة معاملة الأطفال، من خلال صياغة التدابير لمنع تكرر ذلك الحادث.وقال إن رئيس مركز الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الحادث والذي كان مسؤولًا عن القضية تم إيقافه لعدم استجابته السريعة والتحقيق في علامات الانتهاك. وسيتم تعيين ضابط كبير بدلًا منه لديه خبرة في قضايا النشء والنساء.كما تعهد رئيس الشرطة بإجراء تحقيق شامل في سبب وفاة "جيونغ-إن"، واتخاذ الإجراءات المضادة المسؤولة التي يمكن للجمهور قبولها.وقد توفيت الطفلة في أكتوبر من العام الماضي بعد تعرضها لأضرار جسيمة في أعضائها الداخلية، مثل الأمعاء والبنكرياس، وأثار مقتلها موجة من الغضب الشعبي العارم بعد تقرير استقصائي نشرته إذاعة محلية في الأسبوع الماضي عن الانتهاكات التي تعرضت لها الطفلة على يد والدتها بالتبني.