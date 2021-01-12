كوريا تتجاوز إيطاليا في نصيب الفرد من الدخل القومي لعام 2020

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تشير التقديرات الأولية إلى أن كوريا الجنوبية قد تفوقت على إيطاليا، إحدى دول مجموعة السبع الكبرى، من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي في العام الماضي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في كوريا قد بلغ حوالي 31 ألف دولار أمريكي في عام 2020. ويمثل هذا الرقم انخفاضا طفيفا من 32 ألفا و115 دولارا في العام الأسبق. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الترتيب العالمي لكوريا الجنوبية لعام 2020 من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وأن تتفوق كوريا على إحدى دول مجموعة السبع للمرة الأولى، حيث تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في إيطاليا كان أقل من نظيره في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.وقال الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين في خطابه بمناسبة العام الجديد، إنه من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الكوري ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم لأول مرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.