النائبة نا كيونغ وان تعلن رسميا عن ترشحها في انتخابات عمدة سيول

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أعلنت النائبة "نا كيونغ وان"، من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، رسميًّا عن الترشح في الانتخابات التكميلية لملء منصب عمدة سيول الشاغر، التي ستجري في شهر أبريل القادم. ويذكر أنها كانت قد رشحت نفسها في الانتخابات التكميلية السابقة في عام 2011.وعقدت النائبة مؤتمرا صحفيا اليوم في حي "إيتيوان" في منطقة "يونغسان" بسيول، وأكدت أنه يجب التخلص من عدم العدالة واستعادة الإنصاف والعدالة، من خلال فوز المعسكر المعارض في انتخابات عمدة سيول.وقالت إنها قامت برفع راية الكفاح عاليةً عندما كان الآخرون يترددون أو يتخذون موقفا غير واضح.وأكدت أنها قادت المقاومة ضد المعسكر الحاكم في عمليات الموافقة البرلمانية الشاملة والسريعة على عدد من مسودات القوانين المعلقة في عام 2019، عندما كانت زعيمة للتكتل الحزبي لحزب كوريا الحرة (الحزب السابق لقوة الشعب).كما استهدفت زعيم حزب الشعب "آن تشول سو"، الذي أعلن عن عزمه على الترشح لعمدة سيول، قائلة إنه لا يمكن ترك هذه الانتخابات المهمة لشخص ينسحب بسهولة، ويقيس المكاسب والخسائر دائما. وشككت في إمكانية تمثيله للمعسكر المعارض بعد أن كان يساعد المعسكر الحاكم الحالي في كل منعطف سياسي مهم.وطرحت عددًا من التعهدات الانتخابية، بما في ذلك المكافحة المستدامة لجائحة كورونا، ووضع نظام للدخل الأساسي، وتطوير المدن المتوازنة بين العمل والمسكن.