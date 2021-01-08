إتمام الاختبارات الأرضية للصاروخ الباليستي الكوري الذي يطلق من الغواصة

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اتضح أن السلطات العسكرية الكورية أتمت الاختبارات الأرضية للصواريخ البالستية المحلية التي تطلق من الغواصات، والتي سيتم تحميلها على غواصات تزن 3 آلاف طن فأكثر، وتخطط لإجراء اختبارات الإطلاق من تحت المياه في غضون هذا العام.وقال مصدر عسكري أمس إن القوات الكورية أكملت في نهاية العام الماضي الاختبارات الأرضية للصواريخ، وتنوي إجراء الاختبارات تحت المياه خلال هذا العام.يذكر أن تطوير الصواريخ البالستية التي يتم إطلاقها من الغواصات يجري عبر اختبارات عديدة، بما في ذلك الاختبارات الأرضية واختبارات الإطلاق من تحت المياه، وإطلاق الصاروخ من الغواصات.وظلت القوات الكورية تطور هذا النوع من الصواريخ اعتمادًا على الصاروح البالستي "هيونمو - 2 بي" الذي يبلغ مداه 500 كيلومتر. وإذا أكملت اختبارات الإطلاق من تحت المياه، تنوي تحميل الصواريخ على الغواصات.ويقال إن الاختبارات من تحت المياه من المقرر إجراؤها في غواصة "دوسان آن تشانغ هو" التي تزن 3 آلاف طن، ولكن وزارة الدفاع الكورية لم تؤكد أو تنفي صحة ذلك الخبر.