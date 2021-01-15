الدولية الولايات المتحدة تحدد كوريا الشمالية و5 دول أخرى كخصوم أجانب لتكنولوجيا وخدمات المعلومات والاتصالات

حددت الحكومة الأمريكية أمس الخميس كوريا الشمالية وخمس دول أخرى على أنها "خصوم أجانب"، لحماية تكنولوجيا وخدمات المعلومات والاتصالات لديها من تلك الدول.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة مؤقتة، تهدف إلى تأمين سلسلة التوريد والإمداد في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وسيتم بموجبها حظر معاملات معينة مع كوريا الشمالية والصين وروسيا وإيران وفنزويلا وكوبا.

ويقول إن تلك القاعدة، وهي أمر تنفيذي وقعه الرئيس "دونالد ترامب" في مايو 2019، ستصبح سارية المفعول في غضون 60 يومًا.

وقال وزير التجارة "ويلبر روس" إنه منذ اليوم الأول، التزم الرئيس "دونالد ترامب" بحماية الأمن القومي لجميع الأمريكيين، وإن تنفيذ هذه القاعدة يمثل لحظة فارقة في جهود الإدارة الأمريكية لوضع أمريكا أولًا ومحاسبة الجهات السيئة.

ويحظر الأمر التنفيذي على الشركات الأمريكية استخدام أي معدات اتصالات من بعض الشركات الأجنبية، ومن بينها شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".



