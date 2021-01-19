11,7% انخفاضا في الصادرات الكورية إلى اليابان في 2020

Photo : YONHAP News

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان بنسبة 11,7% في العام الماضي 2020 مقارنة بالعام الأسبق، بسبب تداعيات جائحة كورونا.وأوضح تقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية اليوم الثلاثاء أن حجم الصادرات الكورية إلى اليابان بلغ 25,09 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بانخفاض نسبته 11,7% مقارنة مع العام الأسبق.ومع هذا الانخفاض، بلغت نسبة صادرات كوريا إلى اليابان من إجمالي الصادرات الكورية خلال العام الماضي 4,9%، حيث انخفضت إلى ما دون مستوى 5% لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.وقال التقرير إن اليابان كانت من قبل الوجهة الأولى للصادرات الكورية الجنوبية، حيث بلغت حصتها 38,5% في عام 1973.لكن صادرات سيول إلى طوكيو بدأت في الانخفاض مع ارتفاع شحنات التصدير الكورية إلى الصين، وأيضا بسبب استمرار الانخفاض في قيمة الين الياباني. وكانت الصين أكبر سوق تصدير لكوريا الجنوبية حيث استحوذت على 25,8% من الصادرات الكورية في العام الماضي، وتليها الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة.