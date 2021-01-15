تقارير يابانية تتحدث عن لقاء بين الرئيس مون ورئيس الوزراء الياباني سوغا

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توقعت صحيفة يومية يابانية أن تسعى كوريا الجنوبية إلى إصلاح العلاقات مع اليابان، لتحقيق تقدم في سياساتها تجاه كوريا الشمالية.وقالت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" أمس الأربعاء إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" يسعى إلى إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" قبل أولمبياد طوكيو، لتنسيق دعوة كوريا الشمالية إلى الدورة.وقد أشار الرئيس "مون" خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة العام الجديد هذا الأسبوع إلى أنه لا يعتقد أن مصادرة وبيع أصول الشركات اليابانية بالقوة أمرٌ مرغوب فيه.وقالت الصحيفة إنه تم طرح اقتراح في نوفمبر لكوريا الجنوبية واليابان بالتعاون في الأولمبياد، لإجراء محادثات رفيعة المستوى بين الدول المعنية، كما حدث في دورة الألعاب الشتوية لعام 2018 في "بيونغ تشانغ".وحللت صحيفة يومية يابانية أخرى، وهي "يوميوري شيمبون"، أن تعليق رئيس كوريا الجنوبية يشير ضمنيّا إلى تحول من الموقف السابق المتمثل في احترام القرارات القضائية، إلى البحث عن حلول دبلوماسية.وقالت صحيفة "أساهي شيمبون" إن كوريا الجنوبية لن تراجع موقفها الحالي، ولكن يبدو أنها تظهر رغبتها في تجنب المزيد من التدهور في العلاقات مع طوكيو.