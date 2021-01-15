انطلاق هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين اليوم

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انطلقت اليوم رسميا أعمال هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية.وصرح مسؤول في فريق إعداد إنشاء الهيئة بأنه سيتم إقامة مراسم لتنصيب رئيس الهيئة الأول "كيم جين اوك" بعد ظهر اليوم، وإقامة مراسم لرفع الستار عن لافتة الهيئة.وينوي رئيس الهيئة الذي ستدوم مدة منصبه 3 أعوام اتخاذ مختلف الإجراءات الخاصة لتشغيل الهيئة بشكل مستقر بما في ذلك الإعلان عن قواعد الهيئة، وتعيين نائب له، وتكوين لجنة لشؤون الموظفين.تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحقيقات تمثل جهازا لديه الحق في إجراء التحقيق والمقاضاة معا من أجل التعامل مع جرائم الفساد الحكومية، وتكتسب معنى دستوريا يحطم نظام احتكار النيابة العامة للمقاضاة، بعد أن ظلت النيابة تتعرض لانتقادات بسبب ممارسة الحق في التحقيق والمقاضاة بشكل اعتباطي.ويشمل نطاق تحقيقات الهيئة كبار المسؤولين العموميين في الفئة الأعلى من الدرجة الثالثة وأسرهم، بمن في ذلك الرئيس الحالي والرؤساء السابقون والنواب ورئيس المحكمة العليا والقضاة فيها ورئيس محكمة الدستور وقضاة فيها ورئيس الوزراء والموظفين العموميين للخدمة العامة في مكتب رئيس الوزراء وفي هيئة المراقبة على الانتخابات والوزراء ونوابه ورئيس النيابة العامة والقضاةة والنواب العمومين ورجال الشرطة فوق رتبة نائب المفوض المساعد والجنرالات.