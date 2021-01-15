النيابة تستأنف التفتيش على وزارة العدل اليوم الجمعة

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من المقرر أن يقوم وكلاء النيابة بجولة ثانية من التفتيش على وزارة العدل اليوم الجمعة، في إطار تحقيقاتهم في انتهاكها المزعوم بإصدار حظر سفر ضد نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" في عام 2019.وقام مكتب المدعي العام في منطقة سو وان بتفتيش الوزارة أمس الخميس بحثا عن الأدلة والمواد المتعلقة بالقضية ومصادرتها.وقال المكتب إن عمليات التفتيش انتهت في الساعة 8 من مساء أمس، وسوف يستأنف المدعون التفتيش مرة أخرى اليوم الجمعة.وقد بدأ المدعون البحث والتفتيش في أقسام سياسات الهجرة ومراقبة الحدود، وكذلك مطار إنتشون الدولي، في الساعة 10:30 صباحا.وكان قد تم منع "كيم"، الذي شغل منصب نائب الوزير لفترة وجيزة في عام 2013، من مغادرة البلاد في مارس 2019، وسط تحقيق جديد آنذاك في قضية الخدمات الجنسية المزعومة التي حصل عليها. وأصدرت الوزارة حظرا "عاجلا" ضده لمنعه من السفر إلى الخارج.وأدين نائب الوزير السابق بالرشوة وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، وغرامة قدرها 5 ملايين وون، ومصادرة 43 مليون وون أخرى، مع تبرئته من الاتهامات الجنسية.