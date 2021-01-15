الرئيس الكوري يؤكد سعيه لتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن حكومته ستعمل على تعزيز علاقات التحالف مع الولايات المتحدة تماشيا مع انطلاق إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي وجلسات تقرير وزارات الخارجية والدفاع والتوحيد الوطني أمس الخميس، حيث أكد على أن كوريا الجنوبية ستتعامل مع التغيرات الحادة التي تحدث في النظام الدولي من خلال تحالفها مع واشنطن، مشيرا إلى أنه سيبذل الجهود لتنمية علاقة التحالف بين البلدين لتكون شاملة ومتبادلة بشكل أكبر مما هو عليه الآن.وأضاف أن الحكومة الكورية ستتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية الجديدة لإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مطالبا مساعديه للشؤون الأمنية والدبلوماسية ببذل قصارى جهدهم لجعل حركة السلام في شبه الجزيرة الكورية نشطة مرة أخرى.ويذكر أن الرئيس "مون" كان قد بعث برسالة تهنئة لنظيره الأمريكي "بايدن" عرض فيها اقتراحا لإجراء لقاء بينهما في أسرع وقت ممكن.وأكد الرئيس "مون" أيضا على ضرورة تطوير العلاقات مع اليابان لتكون بناءة ومتوجهة للمستقبل وأن تترك الماضي في الوراء، معربا عن عزمه تحسين العلاقات مع اليابان وإحراز تقدم في السلام في شمال شرق آسيا من خلال التعاون مع اليابان في إنجاح أولمبياد طوكيو الخالية من فيروس كورونا.