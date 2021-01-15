تقرير أممي يحذر من حدوث مجاعة في كوريا الشمالية

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تبين أن كوريا الشمالية تعد أكثر الدول تعرضا لحدوث مجاعة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ.وطبقا لتقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، أول من أمس الأربعاء، بلغ معدل سكان كوريا الشمالية الذين يعانون من سوء التغذية أكثر من 45% خلال عامي 2017 و2019.وأشار التقرير إلى أن حصة الأطفال الذين يتناولون أكثر من الحد الأدنى من المعايير الغذائية من إجمالي عدد الرضع ولأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهرا في كوريا الشمالية، تبلغ 28.6% فقط.وأضاف التقرير أن معدل الأطفال الكوريين الشماليين الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام ويعانون من ضعف النمو، بلغ 19.1%، فيما بلغ متوسط هذا المعدل 4.5% في دول شرق آسيا، و23.8% في فيتنام.واحتلت كوريا الشمالية المرتبة العاشرة من بين 39 دولة آسيوية وباسيفيكية من حيث معدل زيادة الوزن لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.أما معدل زيادة الوزن لدى البالغين فيي كوريا الشمالية فبلغ 32.4% عام 2016، بعد أن كان 25% عام 2000، فيما بلغ هذا المعدل في كوريا الجنوبية 30.3%.