وزارات الخارجية والدفاع والتوحيد تقدم تقارير للرئيس الكوري مون

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قدمت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" أمس الخميس تقريرا للرئيس الكوري "مون جيه إين" حول السياسات التي ستنتجها الوزارة خلال هذا العام.وبموجب هذا التقرير، ستقوم الوزارة بإجراء تبادلات رفيعة المستوى مع إدارة "جو بايدن" بشكل مبكر، من أجل تنسيق إستراتيجيات هادفة لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ. كما ستقوم بترتيب زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية، والتي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، كما ستواصل اتصالاتها مع اليابان لحل النزاعات القائمة بين البلدين بشأن القضايا التاريخية.وفي تقرير قدمته وزارة الدفاع للرئيس "مون"، قال وزير الدفاع "صوه أوك" إن الوزارة تخطط لعقد مباحثات عسكرية بين الكوريتين بشكل منتظم، وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة بينهما تنفيذا للاتفاق العسكري بين الكوريتين الذي تم توقيعه يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 2018.وأضاف الوزير "صوه" أن الوزارة ستنفذ المشروعات السبعة الرئيسية لها هذا العام، بما في ذلك إنشاء موقف دفاعي شامل، ونقل حق القيادة العسكرية في وقت الحرب إلى القوات الكورية، تعزيز القدرة الدفاعية باستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين بيئة الخدمة العسكرية للجنود.وفي تقرير وزارة التوحيد الوطني، قال الوزير "لي إين يونغ" إن الوزارة ستبذل جهودا للحصول على المصادقة البرلمانية على إعلان بان مون جوم، وإعادة ربط خطوط الاتصال بين الكوريتين، واستئناف المباحثات رفيعة المستوى ، وتبادل إنشاء مكتببي تمثيل دائمين في كل من سيول وبيونغ يانغ.وأضاف أن الوزارة ستقوم بتوسيع التعاون مع كوريا الشمالية في مجالات الطب والحجر الصحي والبيئة، بالإضافة إلى مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المكافحة المشتركة لفيروس كورونا ستكون انفراجة جديدة للتعاون بين الكوريتين.