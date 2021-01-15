مرفق ديني في ديجون يبلغ عن 127 حالة إصابة بكورونا

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أبلغت منشأة تعليمية دينية في مدينة ديجون في وسط البلاد عن مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا، وصلت إلى ما يقرب من 130 حالة.ووفقا لحكومة المدينة أمس الأحد، أبلغت مدرسة دولية غير مرخصة تعمل على رعاية وتدريب المبشرين عن حدوث 127 حالة إصابة بالفيروس.وقد ثبتت إصابة طالبيْن في المدرسة مع حوالي 150 طالبا ومعلما لأول مرة أمس الأحد، قبل تأكيد إصابة 125 آخرين بالفيروس.وسوف يتم إرسال المرضى المؤكدين إلى مركز علاج في مدينة "آسان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" اليوم الاثنين، بينما سيتم وضع أولئك الذين ثبتت عدم إصابتهم في عزل ذاتي.وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات الصحية تلك المنشأة كما تخطط لإجراء اختبارات الفيروس في منشآت مماثلة في المدينة بعد التشاور مع المكتب التعليمي هناك.