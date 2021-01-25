الكشف عن هروب دبلوماسي كوري شمالي في الكويت إلى كوريا الجنوبية

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أفادت تقارير صحفية بأن دبلوماسيا كوريا شماليا سابقا في الكويت صار يقيم في كوريا الجنوبية بعد دخوله البلاد في عام 2019.وقال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن "ريو هيون أو"، الذي كان يشغل منصب القائم بالأعمال في سفارة كوريا الشمالية لدى الكويت، قد هرب إلى كوريا الجنوبية مع عائلته.وقد خدم "ريو" في ذلك المنصب بعد أن طردت الكويت سفير كوريا الشمالية آنذاك "سو تشانغ شيك"، عندما تبنى مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ في سبتمبر من عام 2017.وأضاف المصدر أن "ريو" دخل كوريا الجنوبية في سبتمبر 2019 ، بعد حوالي شهرين من هروب سفير كوريا الشمالية السابق في إيطاليا "جو سونغ كيل" إلى كوريا الجنوبية أيضا. وأوضح المصدر أن "ريو" قرر الهروب من أجل مستقبل أطفاله.ومن ناحية أخرى، رفض مسؤول في جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية تأكيد انشقاق "ريو" ودخوله البلاد.