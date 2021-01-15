حزب العدالة المعارض يقيل رئيسه بسبب فضيحة اعتداء جنسي

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قرر حزب العدالة المعارض إقالة رئيسه "كيم جونغ تشول" من منصبه بتهمة ممارسته تحرشا جنسيا ضد نائبة برلمانية تابعة للحزب.وعقد حزب العدالة مؤتمرا صحفيا طارئا اليوم الاثنين قال فيه إن رئيس الحزب "كيم" قد اعترف بادعاءات الاعتداء الجنسي، وأن الحزب اتخذ قرارا في اجتماع لكبار مسؤوليه بإقالته.وأوضحت "بيه بوك جو" نائبة رئيس حزب العدالة ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في الحزب، أن رئيس الحزب "كيم" قد مارس اعتداءً جنسيا ضد النائبة البرلمانية "جانغ هيه يونغ" التابعة للحزب يوم الخامس عشر من يناير الجاري عند خروجهما من أحد المطاعم.وأضافت أن الحزب أجرى تحقيقات مغلقة مع كل من رئيس الحزب "كيم" والنائبة "جانغ" لمدة أسبوع، واصفة ذلك الحادث بأنه "اعتداء جنسي لا شك فيه".وقدمت "بيه" اعتذارا للشعب وأعضاء الحزب عما ارتكبه رئيس الحزب من اعتداء جنسي رغم الجهود التي يبذلها حزب العدالة لتحقيق المساواة بين الجنسين.