صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لعام 2021

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رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري الجنوبي لهذا العام.وفي تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد كوريا الجنوبية سينمو بنسبة 3,1% هذا العام، بعد أن كان قد توقع في شهر أكتوبر الماضي معدل نمو يبلغ 2,9%. وقالت وزارة المالية الكورية إن هذه التوقعات المطورة تعكس التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي لجهود الحجر الصحي في كوريا الجنوبية واستجابات السياسة النشطة لمكافحة الوباء.ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الكوري لعام 2022 إلى 2,9%، أي مقدار 0,2% مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر من العام الماضي.كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5,5% هذا العام، بزيادة قدرها 0,3% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر، وذلك على خلفية إطلاق لقاحات وعلاجات مضادة لفيروس كورونا. وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو الدول المتقدمة في هذا العام بنسبة 4,3%، بينما من المتوقع أن تنمو الدول الناشئة والنامية بنسبة 6,3%.