كوريا ترحب بتنصيب بلينكين وزيرا للخارجية الأمريكية

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رحبت حكومة كوريا الجنوبية بتنصيب "أنتوني بلينكين" في منصب وزير الخارجية الأمريكي، معربة عن أملها في أن يتطور تحالفها مع الولايات المتحدة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سيول في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن الحكومة الكورية ترحب بالتنصيب الرسمي لوزير الخارجية الأمريكي "بلينكين" بعد موافقة مجلس الشيوخ.وقال المتحدث إن كوريا الجنوبية تتوقع أن يتطور تحالفها أكثر مع الولايات المتحدة بعد تنصيب بلينكين الذي يتمتع بفهم عميق للعلاقات الثنائية وقضايا شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى خبراته الواسعة وقيادة ممتازة.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صدق أمس الثلاثاء على تعيين بلينكين في منصب وزير الخارجية. وخلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، قال بلينكين إن إدارة بايدن ستعمل مع الحلفاء التقليديين وستراجع نهجها بالكامل تجاه كوريا الشمالية.